Kayseri'de Yalnız Yaşayan Şahıs Evinde Ölü Bulundu

Kayseri'de Yalnız Yaşayan Şahıs Evinde Ölü Bulundu
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan E.A., komşuların aşırı koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu. Olay kokudan rahatsız olan komşuların ihbarı sonucu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Papatya Sokak'ta 3 katlı binada aşırı kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan E.A.'nın evine pencereden giren itfaiye ekipleri, şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından E.A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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