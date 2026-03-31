Köpeği zincirle ağaca asarak öldüren şahıs gözaltına alındı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yemek yetmediğini ileri sürerek zincirle ağacı astığı köpeğin ölümüne neden olan şahıs gözaltına alındı.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Dikilitaş mahallesinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, çok fazla yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asarak öldürdü. Vatandaşlar tarafından çekilen videoda, köpeği ağaca asan kişiye neden yaptığının sorulması üzerine şahıs 'yemek yetmiyor' şeklinde cevap verdi. Videonun paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma sonrası jandarma ekiplerince yakalanan şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Valilikçe yapılan yazılı açıklamada; "Pınarbaşı ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde bir köpeğin ağaca asılarak vahşice öldürüldüğü görüntülerin sosyal medya mecralarında yer aldığı görülmüştür. Bahse konu olay Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından detaylıca araştırılmış olup, Pınarbaşı Cumhuriyet Savcımızın talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs göz altına alınmıştır. Bahse konu olayın gereği titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

