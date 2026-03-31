Haberler

Köpeği zincirle ağaca asarak öldüren şahıs gözaltına alındı

Köpeği zincirle ağaca asarak öldüren şahıs gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, yemek yetmediğini iddia ederek köpeğini ağaca asarak öldüren bir kişi gözaltına alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli yakalandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yemek yetmediğini ileri sürerek zincirle ağacı astığı köpeğin ölümüne neden olan şahıs gözaltına alındı.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Dikilitaş mahallesinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, çok fazla yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asarak öldürdü. Vatandaşlar tarafından çekilen videoda, köpeği ağaca asan kişiye neden yaptığının sorulması üzerine şahıs 'yemek yetmiyor' şeklinde cevap verdi. Videonun paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma sonrası jandarma ekiplerince yakalanan şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Valilikçe yapılan yazılı açıklamada; "Pınarbaşı ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde bir köpeğin ağaca asılarak vahşice öldürüldüğü görüntülerin sosyal medya mecralarında yer aldığı görülmüştür. Bahse konu olay Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından detaylıca araştırılmış olup, Pınarbaşı Cumhuriyet Savcımızın talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs göz altına alınmıştır. Bahse konu olayın gereği titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

