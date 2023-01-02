Kayseri'de uzaklaştırması bulunan şahıs kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi 3. Sayfa Haberleri Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eşinin ve çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe verdi. Güçlükle ikna edilen şahıs gözaltına alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Devirhan Çıkmazı'nda meydana gelen olayda; G.A. ile uzaklaştırması bulunan eşi M.A.'nın eve gelmesi sonucu aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. evin kapılarını kilitleyerek, evi ateşe verdi. GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, M.A.'yı kapıyı açması yönünde ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu M.A. kapıyı açarken, itfaiye ekipleri de evde çıkan küçük çaplı yangını söndürdü. GÖZALTINA ALINDI M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, eşi G.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yıldırım Beyazıt Mahallesi İtfaiye Kayseri 3. Sayfa Haberler

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