Kayseri'de Uyuyakalan Sürücü Bariyerlere Girdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken uyuyan sürücü, otomobiliyle yaya geçidinin bulunduğu bariyerlere girdi. Olayda yaralanan olmadı, sürücü alkol testinden başarıyla geçti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre seyir halindeyken uyuyan sürücü bariyerlere girdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında; sürücü H.K. yönetimindeki 34 FOC 816 plakalı otomobille seyir halindeyken, iddiaya göre uyudu. Belirli bir süre sonra H.K. otomobiliyle yaya geçidinin bulunduğu bariyerleri aşarak, yaya yoluna girdi. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, H.K.'ye alkol testi yaptı. Yapılan kontrollerde alkolsüz çıkan sürücü ekiplere seyir halindeyken, gözlerinin kapandığını ve daha sonra kazanın gerçekleştiğini söyledi.

Çalışmaların ardından hasar gören otomobil çekiciyle kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
