İki ayrı uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis cezası

Kayseri'de 'uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan iki ayrı davada yargılanan 3 sanığa toplam 42 yıl 6 ay hapis ve 425 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık İ.G.,'ye mahkeme heyeti 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bir diğer uyuşturucu ticareti dosyasında ise A.T. ve M.K uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, 2 sanığa da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 15'er yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezası vererek, kararla birlikte tutuklanmalarına hükmetti. - KAYSERİ