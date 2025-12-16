Haberler

İki ayrı uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis cezası

İki ayrı uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 sanığa toplam 42 yıl 6 ay hapis cezası ve 425 bin lira adli para cezası verildi. İ.G. 12 yıl 6 ay, A.T. ve M.K. ise 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 'uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan iki ayrı davada yargılanan 3 sanığa toplam 42 yıl 6 ay hapis ve 425 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık İ.G.,'ye mahkeme heyeti 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bir diğer uyuşturucu ticareti dosyasında ise A.T. ve M.K uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, 2 sanığa da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 15'er yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezası vererek, kararla birlikte tutuklanmalarına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
Galatasaray'da transfer rotası Rize! Hedefte milli oyuncu var

Büyük sürpriz! Galatasaray, Rizespor'un milli yıldızını istiyor
RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Şili'nin yeni liderinin babası Nazi subayı çıktı

Netanyahu, meğer atalarının katilini tebrik etmiş
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi

İstanbul'un yanı başında uykuları kaçıracak görüntü
Trabzonspor'a iki yıldızından kötü haber

Süper Lig devine iki yıldızından kötü haber
Jasmine dizisini TV+ yayından kaldırdı

Jasmine'e RTÜK'ten sonra bir kötü haber daha
Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Eşine dehşeti yaşattı
Demet Akalın'ın lüks çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Çantasının fiyatını görenlerin ağzı açık kaldı
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
title