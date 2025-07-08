Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçlamasıyla Sanığa 15 Yıl Hapis

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçlamasıyla Sanığa 15 Yıl Hapis
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Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla yargılanan İ.Y., 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, uyuşturucu ticareti yapmak yerine kullanıcı olduğunu savunsa da cezası onandı.

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanık 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticareti yapmaktan 17 Ekim 2024 tarihinden itibaren tutuklu bulunan İ.Y.; Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu ticaretini yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne süren İ.Y. savunmasında; "İşlemiş olmuş suçun farkındayım. Vereceğiniz hükme de razıyım" dedi. Sanık avukatı ise İ.Y.'nin uyuşturucu ticareti yapmadığını, uyuşturucu kullandığını ifade ederek, tanık beyanlarında ifade edilenin aksine uyuşturucu satmadığını, uyuşturucu aldığını dile getirdi.

Son söz olarak 'Pişmanın' diyen İ.Y.; yapılan yargılama sonucunda 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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