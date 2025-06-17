Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Ceza Davası: 31 Yıl 3 Ay Hapis

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Ceza Davası: 31 Yıl 3 Ay Hapis
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Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan iki sanığa toplamda 31 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanıklar, mahkemede beraat taleplerinde bulundular ancak suçlu bulunarak ağır cezaya çarptırıldılar.

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanığa toplamda 31 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 8 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda S.D. ve M.Ç. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan S.D. ve M.Ç., 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Operasyonda gözaltına alınan M.E.T.'nin SEGBİS ile tanık olarak katıldığı duruşmada M.E.T., daha önce beraber çalıştıkları S.D. ile kendisinin tanımadığı S.D.'nin tanıdığı M.Ç.'nin evine uyumak için gittiklerini, kendisi uyurken polisin baskın yaptığını belirterek, uyuşturucu ticaretine tanık olmadığını söyledi. M.E.T. sorulan soru üzerine üzerinde bulunan uyuşturucuyu sanıklardan almadığını ifade etti.

M.Ç. ise savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını, S.D.'den uyuşturucu alıp kullanmak için evine gelmesine izin verdiğini ve tek suçunun bu olduğunu söyledi. M.Ç., diğer tanıkların verdiği ifadelerde uyuşturucu almak için ödediklerini söyledikleri paranın S.D.'nin üzerinden çıkan para ile aynı miktarda olmasının da S.D.'nin uyuşturucu sattığının kanıtı olduğunu savunmasında dile getirdi. S.D. ise sadece içici olduğunu belirterek, suçlamaları kabul etmedi ve üzerinden çıkan paranın garson olarak çalıştığından elde ettiği para olduğunu dile getirdi.

Her iki sanıkta son söz olarak suçsuz olduklarını dile getirirken, mahkeme heyeti uyuşturucu ticareti yapmaktan S.D.'ye 18 yıl 9 ay, M.Ç.'ye ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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