Bal tenekeleri içinde uyuşturucuyla yakalanan sanık: 'Ev almayı teklif ettiler'
Güncelleme:
Kayseri'de yapılan narkotik operasyonunda, bal tenekeleri içinde gizlenmiş uyuşturucuların tespiti sonrası tutuklanan sanık H.A., mahkemede savunmasını yaptı. Sanık, uyuşturucu bulundurduğunu bilmediğini öne sürdü ve kendisine ev almayı teklif eden bir kişi olduğunu iddia etti.

Kayseri'de Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, narkotik arama köpeği Jack'in bal tenekeleri içine gizlenmiş uyuşturucuları bulduğu operasyonla ilgili tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan sanık, balların sahibinin isim söylememesi karşılığında kendisine ev almayı teklif ettiğini ve para gönderdiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu il dışından Kayseri'ye uyuşturucu madde getirdiği ihbarı üzerine yapılan çalışma sonucu yol kontrolünde durdurulan, şehirlerarası otobüste yapılan aramada narkotik köpeği Jack, bal tenekeleri içine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı uyuşturucu madde tespit etmiş, konuyla ilgili H.A. tutuklanmıştı. Tutuklu yargılanan H.A., Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 3 teneke balı kendisine uzaktan akrabası M.G.'nin verdiğini belirten H.A., savunmasında balların İran uyruklu M.'ye ait olduğunu ve bu balları onların teslim alacağını söylediğini ifade etti. H.A ayrıca bal tenekeleri içinde uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini, M.G.'nin kendisinin yakalanmasının ardından kardeşini aratarak, isimlerini söylememesi karşılığında ev almayı teklif ettiğini ve para gönderdiğini söyledi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan M.G. ise H.A.'nın doğru söylemediğini, gönderdiği paranın ise H.A.'nın kardeşinin borç istemesi nedeniyle gönderdiğini söyledi. H.A.'nın avukatı ise H.A.'nın kardeşinin tanık olarak dinlenmesini talep ederek, müvekkilinin bir komplonun içinde kaldığını ve piyon olarak kullanıldığını söyledi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ

