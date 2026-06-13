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Kayseri'de aracın bagajından 4 bin 458 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklama

Kayseri'de aracın bagajından 4 bin 458 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklama
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Kayseri-Sivas kara yolunda polis tarafından durdurulan bir aracın bagajında 4 bin 458 adet uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kayseri-Sivas kara yolunda durdurulan bir aracın bagajından 4 bin 458 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirlerarası uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Kayseri-Sivas Karayolu'nda durdurulan bir aracın bagajından 4 bin 458 adet 'uyuşturucu ve uyarıcı hap' ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan, O.E., (20) M.T. (20) ve K.P. (21) gözaltına alındı.

Öte yandan adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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