Beze emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı

Kayseri'de yapılan bir operasyonda, bir otomobilin koltuk başlığına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir otomobilin koltuk başlığına gizlenmiş halde beze emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik ortak analiz ve saha çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan şüpheli bir araçta yapılan detaylı aramalarda; aracın arka koltuk başlığı kafalık içerisine zulalanmış vaziyette 7 parça halinde toplam 4 bin 233 içimlik beze emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan M.A.Ü., H.M., S.Ü. ve İ.P. hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

