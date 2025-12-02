Uyuşturucu ticaretinden tutuklu yargılanan 4 sanıktan 2'si tahliye edildi

Kayseri'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticari yapma' suçundan tutuklu yargılanan 4 sanıktan 2'si tahliye edilirken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kayseri Adalet Sarayı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.T., R.H.K., B.C. ile sanık avukatları katılırken, tutuklu sanık G.G. henüz bilinmeyen bir nedenle duruşmaya katılmadı. Güvenlik güçlerinin 4 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği operasyonun ardından tutuklanan 3 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan A.T., haberi olmadığı bir uyuşturucu meselesi nedeniyle yaklaşık 11 aydır tutuklu olduğunu belirterek, beraatını talep etti.

R.H.K.,'nın avukatı müvekkilinin hiçbir somut delil bulunmadığı halde diğer 2 sanığın ifadesi nedeniyle yargılandığını ifade etti.

B.C.'nin avukatı ise müvekkilinin yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğu için yargılandığını belirterek, müvekkilinin beraatını istedi.

Sorulan soru üzerine R.H.K., A.T. ile yazışmalarında yer alan para trafiğinin kendisinin tarım makineleri sattığını A.T.'nin de tarımla uğraştığı için aralarındaki ticaretle ilgili olduğunu öne sürerken A.T. ise, kendisinin işçi olduğunu tarım aleti alacak durumunun olmadığını söyleyerek, gönderdiği parayı uyuşturucu almak için gönderdiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti A.T. ve B.C.'nin tahliyesine, R.H.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ