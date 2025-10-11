Haberler

Kayseri'de Üst Geçitte Otomobil Yangını

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte seyreden E.Ö. yönetimindeki 38 BM 140 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. E.Ö. otomobili durdururken, dumanlar yerini alevlere bıraktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde çıkan yangına müdahale etti. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
