Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti

Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla döven H.C.C'nin (18) görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

PAYLAŞIMININ ARDINDAN TUTUKLANDI

Çalışmaların akabinde gözaltına alınan ve "Kasten yaralama" suçundan hakkında işlem başlatılan genç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Hakkında "Hırsızlık", "Kasten yaralama, "Yağma", "Zorla alıkoyma" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" olmak üzere toplam 43 suç kaydı bulunan H.C.C'nin cezaevinde intihar ettiği öğrenildi.