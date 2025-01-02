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Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti

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Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla dövdüğü videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından tutuklanan 18 yaşındaki genç, cezaevinde intihar etti.

Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla döven H.C.C'nin (18) görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

PAYLAŞIMININ ARDINDAN TUTUKLANDI

Çalışmaların akabinde gözaltına alınan ve "Kasten yaralama" suçundan hakkında işlem başlatılan genç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Hakkında "Hırsızlık", "Kasten yaralama, "Yağma", "Zorla alıkoyma" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" olmak üzere toplam 43 suç kaydı bulunan H.C.C'nin cezaevinde intihar ettiği öğrenildi.

Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVatandaşın biri:

İyi temizlendi 43 tane suç kaydı varmış. suç makinesi!

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Haber YorumlarıRustem Sengul:

Ne güzel haber sabah sabah memleketten bir mikrop temizlendi darısı diğer kekoların başına.

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Millete ülkeye hayırlı olsun bu tarz haberlerin çogalması tek temennim

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Haber YorumlarıPerwer:

Kılıf güzel ama iyi olmuş

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

yaş 18 ve 43 suç kaydı her yaşına 2 suç eklesek bile tutmuyor

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Haber YorumlarıHalit:

bu parazitten sade vatandaş rahat demektir

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