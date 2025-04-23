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Kayseri'de Turist Taşıyan Otobüste Yangın Çıktı

Kayseri'de Turist Taşıyan Otobüste Yangın Çıktı
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Kayseri Havaalanı'ndan Nevşehir Ürgüp ilçesine giden yolcu otobüsünün motorunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Turistler başka bir otobüs ile taşındı.

Kayseri'de turistleri taşıyan yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Havaalanından turistleri alarak Nevşehir'in Ürgüp ilçesine doğru harekete geçen A.E. idaresindeki 45 LZ 370 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında Kuzey Çevre Yolu Oymaağaç mevkiinde yangın çıktı. Durumun fark eden otobüs şoförü turistleri araçtan indirirken, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri cikan alevleri büyümeden söndürdü. Otobüste maddi hasar meydana gelirken, turistler de başka bir otobüs ile taşındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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