Kayseri'de Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda meydana geldi. 16 GV 505 plakalı otomobille çarpışan 14 BB 314 plakalı otomobil refüje uçtu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Devrim Erman (48) ile Efe Egemen Erman'nin (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Derya Demirci ve ismi öğrenilemeyen 1 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Derya Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Derya Demirci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansırken, otomobillerden birinin lastiğinin koparak yolda yuvarlandığı görüldü. - KAYSERİ