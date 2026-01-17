Haberler

Pert olan otomobilden burnu kanamadan çıktı

Pert olan otomobilden burnu kanamadan çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjden uçarak pert oldu. Kazada yaralanan olmadı, sürücü kazanın nasıl olduğunu 'Refüjden cumburlop diye atladık' şeklinde açıkladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjden uçarak, pert oldu. Kazayı anlatan sürücü, "Refüjden cumburlop diye atladık" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, S.E.C., (19) yönetimindeki 38 AKD 842 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak, levhaları altına aldı. Kaza sonrası savrulan otomobil pert olurken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk kontrollerde kazada yaralanan olmadığını belirledi. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Refüjden cumburlop diye uçtum"

Kaza sonrası kazanın nasıl meydana geldiğini anlatan S.E.C., "Refüjü görmedim. otomobil de refüje oturdu. Tabelaya çarptım. Sonra da direksiyonu kırdım. Direksiyonu kırmasam zaten lojmandan içeri girerdim. Direksiyonu kırmadan düz girmesem daha kötü olabilirdi. Birazda tecrübeden diyebilirim. Direk cumburlop diye refüjden içeri atladık. Oradan refüjü görmedim. Birazda kar yağışı vardı. Çok fazla da hızlı değildim. Bizde bir şey yok çok şükür. Otomobilin hali ortada" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama

Dışişleri'nde gece yarısı ataması! Hakan Fidan'a yeni sağ kol
Atlas'ın başında 'ambulans' diye feryat ediyordu, açıklama geldi

Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı

4 çocuğunu reddetmişti! Ankaralı Turgut'un miras davası sona erdi
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü isim baygınlık geçirdi
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı

Biletleri dakikalar içinde tükenmişti, İstanbul'da Tarkan fırtınası
Bakan Fidan ile Finlandiyalı mevkidaşının görüşmesine damga vuran kare

Görüşmeye damga vuran kare