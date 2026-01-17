Pert olan otomobilden burnu kanamadan çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjden uçarak, pert oldu. Kazayı anlatan sürücü, "Refüjden cumburlop diye atladık" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, S.E.C., (19) yönetimindeki 38 AKD 842 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak, levhaları altına aldı. Kaza sonrası savrulan otomobil pert olurken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk kontrollerde kazada yaralanan olmadığını belirledi. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Refüjden cumburlop diye uçtum"

Kaza sonrası kazanın nasıl meydana geldiğini anlatan S.E.C., "Refüjü görmedim. otomobil de refüje oturdu. Tabelaya çarptım. Sonra da direksiyonu kırdım. Direksiyonu kırmasam zaten lojmandan içeri girerdim. Direksiyonu kırmadan düz girmesem daha kötü olabilirdi. Birazda tecrübeden diyebilirim. Direk cumburlop diye refüjden içeri atladık. Oradan refüjü görmedim. Birazda kar yağışı vardı. Çok fazla da hızlı değildim. Bizde bir şey yok çok şükür. Otomobilin hali ortada" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ