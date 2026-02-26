Haberler

2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı

Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, kamyon sürücüsü hakkında mahkeme kararı verildi. Sürücü A.Ö., 121 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, kazaya karışan kamyon sürücüsü hakkında karar çıktı.

Kayseri'de Yahya K.'nin kullandığı 38 HP 824 plakalı hafif ticari araca A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 plakalı kamyonun çarpması sonucu 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili olarak kamyon sürücüsü A.Ö.'nün Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı. Karar duruşmasına sadece taraf avukatları katıldı. Sanık avukatı olayda hiçbir taksir oluşmadığını belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti kamyon sürücüsü A.Ö.'ye 121 bin 500 lira adli para cezasına hükmetti.

Olay:

Kayseri'de 9 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda; Yahya K. 38 HP 824 plakalı hafif ticari aracı ile otobüs durağındaki Mahzemin Mahallesi'ndeki bir okulda öğretmenlik yapan Oğuz Metin, Cafer Yıldız, Ömer Çelen ve Hasan Kale isimli öğretmenleri şehir merkezine bırakmak için aracına aldı. Yahya K. yönetimindeki araç Kayseri-Ankara karayoluna çıktığında A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 ile çarpışmıştı. Olayda Yahya K. ile öğretmenler Hasan Kale, Cafer Yıldız hayatını kaybetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
