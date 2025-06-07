Kayseri'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 8 Yaralı
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi TOKİ Kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobillerde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi; ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METEHAN ÖZGÜR - 3.Sayfa
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