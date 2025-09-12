Kayseri'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobil ile traktörün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya kara yolu Çakıllıpınar mevkiinde meydana gelen kazada traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ