Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı üzerinde meydana geldi. 16 GV 505 plakalı otomobille çarpışan 14 BB 314 plakalı otomobil refüje uçtu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede D.E. (48) ile E.E.E.'nin (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, D.D. ve ismi öğrenilemeyen 1 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan D.D. de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. D.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - KAYSERİ