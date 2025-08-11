Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ters yöne dönmeye çalışan bir otomobile başka bir otomobil çarptı, kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gele trafik kazasında; G.K. yönetimindeki 20 Y 7959 plakalı otomobil ters yöne doğru dönmeye çalıştığı sırada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UT 5555 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 34 UT 5555 plakalı otomobilde bulunan bir yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 1 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından otomobiller çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
