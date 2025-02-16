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Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Osmangazi mahallesi Erkilet bulvarı üzerinde 38 AIV 765 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 1 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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