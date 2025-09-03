Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna uçarken, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazası; M.N.D. yönetimindeki 51 AEE 562 plakalı otomobil ilk olarak 38 GH 360 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girerek, tramvay direğine girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan R.G. ve sürücü M.N.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı R.G. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Sürücü M.N.D.'nin ise Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürerken, hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı. Öte yandan, kazada hasar gören tramvay elektrik telleri ise görevliler tarafından onarıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerine bir süre ara verildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ