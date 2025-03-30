Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Vahti Ş.'nin kullandığı 06 BKE 168 plakalı otomobil, İldem Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde park halindeki 38 UA 378 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, otomobilde sıkışan sürücü Vahti Ş. ile Hava Ş. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Vahti Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Hava Ş. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vahti Ş.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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