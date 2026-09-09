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Kayseri’de torbacılara eş zamanlı operasyon: 7 tutuklama

Kayseri’de torbacılara eş zamanlı operasyon: 7 tutuklama
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanırken, yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte 'uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 2 ay süren planlı çalışmalar sonucunda, 86 personel, 28 ekip ve 2 drone ile operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, G.A., (46) O.K., (39) S.T., (35) A.K., (48) G.E., (27) H.K., (38) ve T.B. (32) yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahısların tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında yapılan arama çalışmalarından çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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