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Kayseri'de Tırnakçılık Yöntemiyle Hırsızlık Yapan İki Genç Kız Yakalandı

Kayseri'de Tırnakçılık Yöntemiyle Hırsızlık Yapan İki Genç Kız Yakalandı
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Kayseri’nin Talas ilçesinde tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan 16 ve 14 yaşındaki iki genç kız, toplamda 62 suç kaydıyla yakalandı.

Kayseri'de tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan 2 genç kız yakalanırken, şüphelilerin toplamda 62 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Talas ilçesinde bulunan bir iş yerinde tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapılması üzerine Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, hırsızlık olayını G.K. (16) ve D.K.'nın (14) gerçekleştirdiğini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede G.K. ve D.K.'nın ayrı ayrı 31 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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