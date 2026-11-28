Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarken, kazada 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası olay yerine çağırdığı komşusunu sürücü olarak göstermeye çalışırken, olayı üzerine almak istemeyen komşusu, polis ekiplerine kaşlarını kaldırarak sürücünün kendisi olmadığını anlatmaya çalıştı. Komşusunu sürücü olarak göstermeye çalışan şahsın asıl sürücü olduğunun belirlenmesinin ardından yapılan kontrollerde, şahsın 0.95 promil alkollü olduğu belirlenerek 25 bin TL ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.Ö. yönetimindeki 38 LE 258 plakalı otomobile refüje çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Öte yandan, M.Ö. kazanın ardından komşusu M.K.'yi olay yerine çağırdı. Polis ekiplerine M.K.'nin sürücü olduğunu söyleyerek, kendisinin araçla bir alakası olmadığını ifade etti. Sürücünün M.K. olduğuna kanaat getirmeyen ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, kaza yapan sürücünün M.Ö. olduğu belirlendi. Komşusu tarafından sürücü olarak gösterilmek istenen M.K., "Kazayla benim alakam yok. Komşu kaza yerine gelince suçu benim üstüme attı. Olayda benlik hiçbir şey yok. Yardıma geldim. Zaten kamera kaydı var" dedi.

Kaşlarıyla sürücü olmadığını anlatmaya çalıştı

Öte yandan, M.Ö.'nün hala sürücü olmadığını söylemesi ve sürücünün komşusu M.K. olduğunu iddia etmesi üzerine M.K. polis ekiplerine mimikleriyle sürücünün kendisi olmadığını anlatmaya çalıştı. Ekiplere bakarak, komşusunun arkasına geçen ve kaşlarını kaldıran M.K. kazanın kendisiyle bir alakası olmadığını ekiplere ifade etmek istedi.

Sürücü olduğunu inkar etti, 0.95 promil alkollü çıktı

Ayrıca M.Ö.'nün sürücü olarak belirlenmesinin ardından yapılan kontrollerde, 0.95 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı