Süt dolu kovanın içine düşen 1 buçuk yaşındaki bebek 4 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kayseri'de 1 buçuk yaşındaki yabancı uyruklu bebek, balkonda oyun oynadığı sırada süt dolu kovanın içerisine düştü. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan bebek, 4 günlük yaşam savaşını kaybederek can verdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde süt dolu kovaya düşen bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.
PEYNİR YAPMAK İÇİN KONULAN SÜT KOVASINA DÜŞTÜ
Olay, saat pazar günü saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Lemis B.. peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içerisine düştü.
TALİHSİZ BEBEĞİN BİLİNCİ KAPANDI
Ailesinin fark etmesi ile Lemis B., kovadan çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olan bebek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
ACI HABER 4 GÜN SONRA GELDİ
Lemis B., tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.