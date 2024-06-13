Üye Girişi
Haberler

Süt dolu kovanın içine düşen 1 buçuk yaşındaki bebek 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 1 buçuk yaşındaki yabancı uyruklu bebek, balkonda oyun oynadığı sırada süt dolu kovanın içerisine düştü. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan bebek, 4 günlük yaşam savaşını kaybederek can verdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde süt dolu kovaya düşen bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

PEYNİR YAPMAK İÇİN KONULAN SÜT KOVASINA DÜŞTÜ

Olay, saat pazar günü saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Lemis B.. peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içerisine düştü.

TALİHSİZ BEBEĞİN BİLİNCİ KAPANDI

Ailesinin fark etmesi ile Lemis B., kovadan çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olan bebek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ACI HABER 4 GÜN SONRA GELDİ

Lemis B., tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi Kayseri Bebek 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler

AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler

 Özgür Özel'den Bahçeli'ye çağrı: Kendi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza gelsin

Özgür Özel'den Bahçeli'ye çağrı: Kendi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza gelsin

 Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının odasında ikinci telefon buldu: Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın

Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının odasında ikinci telefon buldu: Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın

Bakmadan Geçme

Adıyaman bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Adana bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Bayram tatilinde bankalar açık mı? Kurban Bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu? Süt dolu kovanın içine düşen bebek öldü! Olay ne, nerede oldu? ŞEBNEM BOZOKLU, KIZILCIK ŞERBETİ'NE Mİ GELİYOR? Şebnem Bozoklu hangi rol ile Kızılcık Şerbeti dizisine katılıyor? KPSS önlisans tercih ücretleri hangi bankaya yatıyor? KPSSP önlisans ücretleri hangi bankaya ödenir? Pırlanta Plajı nerede, nasıl gidilir? #127754 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Sazlıca Koyu nerede, nasıl gidilir? Boyalık plajı nerede, nasıl gidilir? #9728 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Delikli Koy nerede, nasıl gidilir? İzmir Delikli Koy ücretli mi, arabasız gidilir mi? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede, nasıl gidilir? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #127958 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Dolungaz koyu nerede, nasıl gidilir? #9969 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #9728 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Bodrum Koyu Plajı nerede, nasıl gidilir? #127958 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Paşalimanı plajı nerede, nasıl gidilir? #127754 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #127754 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Mimoza Koyu nerede, nasıl gidilir? #127965
Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini 'Uygunsuz' buldu, öğrenciler törene alınmadı

Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini "Uygunsuz" buldu, öğrenciler törene alınmadı
500

Yorumlar (1)

Letgohesap null:

Çocuklarınızın yanından ayrılmayın. Siz ağlayacağınıza bırakın onlar ağlasın. Anneyim babayım diye ortalıktada dolanmayın hiçbiriniz sorumluluk alamıyorsunuz. Daha kendinizi bile bakacak beyinleriniz yokken çocuklarınıza bakamayacak olmanız ne acı.

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title