Kayseri'de Sulama Kanalına Düşen Araçta Kadın Sürücü Yaralandı

Kayseri'de Sulama Kanalına Düşen Araçta Kadın Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin kadın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yoldan çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sami İpek Caddesi üzerinde meydana geldi. Kübra Nur B.'nin (23) idaresindeki 38 AJK 274 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralanan Kübra Nur B. ise ekiplerce kanaldan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çekici yardımıyla araç kanaldan çıkarılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Siyaset unutuldu! CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür

CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geleceğin yıldızı deniyordu! Galatasaray'dan 2. lige gitti

Geleceğin yıldızı deniyordu! Galatasaray'dan 2. lige gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.