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Kayseri'de Suç ve Suçlularla Mücadele Operasyonu: 238 Kişi Yakalandı

Kayseri'de Suç ve Suçlularla Mücadele Operasyonu: 238 Kişi Yakalandı
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Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 238 kişi yakalandı. Hırsızlık malzemeleri ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda; 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken çeşitli suçlardan aranan 238 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 15 - 22 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 154 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 18 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 4 şahıs tutuklandı. 1 adet çalıntı oto ile birlikte, hırsızlık malı olan 400 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Kumar oynatıldığı tespit edilen 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 1 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa da toplam 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 236 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 236 şahıs yakalandı, bunlardan 107'si adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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