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Tabancayla yaraladıkları şahsı hastaneye bırakıp kaçtılar: 1 yaralı

Tabancayla yaraladıkları şahsı hastaneye bırakıp kaçtılar: 1 yaralı
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Kimliği belirsiz kişiler, tabancayla yaraladıkları D.E.'yi Kayseri Devlet Hastanesi'ne bırakıp kaçtı. Polis kaçan şahısları arıyor.

Kayseri'de kimliği belirlenemeyen şahıslar, tabancayla yaraladıkları bir kişiyi hastaneye bırakıp, kaçtı. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şahıslar, tabancayla yaraladıkları D.E'yi 38 HH 402 plakalı otomobille Kayseri Devlet Hastanesi'ne bırakarak, kayıplara karıştı. Bacağından yaralanan D.E hastanede tedavi altına alınırken, hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri hastanede inceleme yaparken, olayı gerçekleştirerek, D.E.'yi hastaneye bırakıp kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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