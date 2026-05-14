Silahlı saldırı sanıklarına ceza yağdı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayının sanıklarına ceza yağdı.

Kayseri'de 2024 yılında İncesu ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayının sanıkları C.Ç. ve M.Ç.'nin yargılandığı davada Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar çıktı. Tutuksuz sanıklar C.Ç. ve M.Ç.'nin katılmadığı duruşmaya olayda yaralanan İ.A ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen İ.A.'nın avukatı sanıklar ve davacı taraf arasında daha öncesinden de husumetin olduğu belirtirken, sanıkların avukatları HTS kayıtlarında sanıkların olay yerinden uzakta olduklarını ve swap izlerinin bulunmadığını ifade etti. Olayda yaralanan İ.A., "Boynumdaki saçmalar sebebiyle hala sorun yaşıyorum. Riskli bir bölgede olduğu için doktorlar çıkarmıyor. Şikayetçiyim cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti; sanıklardan M.Ç. hakkında öldürmeye teşebbüsten 7 yıl 6 ay, İ.A.'ya yönelik olası kasten yaralamadan 1 yıl 6 ay 20 gün, Ö.B.'ye yönelik olası kasten yaralamadan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmederek, tutukluluğuna karar verdi. C.Ç. hakkında ise B.C.'ye yönelik eyleminden 7 yıl 6 ay, İ.A.'ya ise olası kasttan yaralama suçlamasından beraatine ve tutukluluğuna hükmetti. - KAYSERİ

