Silahlı saldırı sanıklarına ceza yağdı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2024'te meydana gelen silahla yaralama olayında sanıklar C.Ç. ve M.Ç.'ye toplamda 7 yıl 6 aydan 1 yıl 8 aya kadar değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme, sanıklardan birinin beraatine karar verirken, diğerinin tutuklanmasına hükmetti.

Kayseri'de 2024 yılında İncesu ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayının sanıkları C.Ç. ve M.Ç.'nin yargılandığı davada Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar çıktı. Tutuksuz sanıklar C.Ç. ve M.Ç.'nin katılmadığı duruşmaya olayda yaralanan İ.A ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen İ.A.'nın avukatı sanıklar ve davacı taraf arasında daha öncesinden de husumetin olduğu belirtirken, sanıkların avukatları HTS kayıtlarında sanıkların olay yerinden uzakta olduklarını ve swap izlerinin bulunmadığını ifade etti. Olayda yaralanan İ.A., "Boynumdaki saçmalar sebebiyle hala sorun yaşıyorum. Riskli bir bölgede olduğu için doktorlar çıkarmıyor. Şikayetçiyim cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti; sanıklardan M.Ç. hakkında öldürmeye teşebbüsten 7 yıl 6 ay, İ.A.'ya yönelik olası kasten yaralamadan 1 yıl 6 ay 20 gün, Ö.B.'ye yönelik olası kasten yaralamadan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmederek, tutukluluğuna karar verdi. C.Ç. hakkında ise B.C.'ye yönelik eyleminden 7 yıl 6 ay, İ.A.'ya ise olası kasttan yaralama suçlamasından beraatine ve tutukluluğuna hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

