Haberler

Silah tacirlerine operasyon: Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, silah ticareti yapan bir kişi yakalanırken, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 kilo 495 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli işlemler başlatıldığı bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah tacirlerine yapılan operasyonda 2 adet ruhsatsız tüfek ile 1 kilo 495 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, 'Silah Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 kilo 495 gram uyuşturucu madde ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirildi. 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K. yakalanarak cezaevine teslim edilirken ayrıca '2521 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'TCK Madde 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

