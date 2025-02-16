Kayseri'de Seyir Halindeki Otomobil Yanarak Maddi Hasar Oluşturdu

Kayseri'nin Develi ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre Aşağı Everek mahallesinde 8 D 2626 plakalı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yanan otomobil vatandaşların da yardımıyla söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KAYSERİ