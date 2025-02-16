MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a zehir zemberek tepki

Bahçeli, TÜSİAD'a ateş püskürdü! Sözleri CHP'yi de kızdıracak
Hamas'tan İsrail'e kum saatli mesaj

Hamas'ın serbest bıraktığı esire verdiği hediye dünyada ses getirdi
Bingöl'deki deprem sonrası Naci Görür'den uyarı

Naci Görür'ün uykularını kaçıran sarsıntı! Bir şehri açık açık uyardı
ABD'nin 1 tonluk 'kıyamet bombaları' İsrail'e ulaştı

"Kıyamet bombaları" İsrail'de! İlk görüntüler geldi

Kayseri'de Seyir Halindeki Otomobil Yanarak Maddi Hasar Oluşturdu

Kayseri'de Seyir Halindeki Otomobil Yanarak Maddi Hasar Oluşturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde Aşağı Everek mahallesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre Aşağı Everek mahallesinde 8 D 2626 plakalı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yanan otomobil vatandaşların da yardımıyla söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Skriniar'a dev talip
img

Boş arsada kanlar içerisinde bulundu
img

Maç öncesi taşlı bıçaklı kavga: Fenerbahçeli taraftarlar yaralandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili vekilden skandal sözler: Sağlık personelinin gırtlağına yapışın

AK Partili vekilden sağlık çalışanlarıyla ilgili skandal sözler
Kaçan deve kuşu, günler sonra yuvasına geri döndü

Endişeli bekleyiş, kavuşmayla son buldu! Bir daha bırakmaya niyeti yok
Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı

Kahtalı Mıçe'nin cenaze törenine damga vuran detay
Jandarma ateş açmak zorunda kaldı: Maç öncesi taşlı bıçaklı kavga çıktı, 3 Fenerbahçe taraftarı yaralandı

Maç öncesi taşlı bıçaklı kavga: Fenerbahçeli taraftarlar yaralandı
Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
Mesut Özil'den Türk futbolu için ortalığı ayağa kaldıracak sözler

Mesut'tan Türk futbolu için ortalığı ayağa kaldıracak sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.