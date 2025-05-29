Kayseri'de Servis Sürücüsü Benzinlik Çalışanını Hastanelik Etti

Kayseri'de Servis Sürücüsü Benzinlik Çalışanını Hastanelik Etti
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Kayseri'nin Talas ilçesinde bir servis sürücüsü ve yakınları, benzinlik çalışanını darp ederek hastanelik etti. Olay, benzinlikte yaşanan bir tartışma sırasında gerçekleşti.

Servis sürücüsü ve yakınları benzinlik çalışanına böyle saldırdı

Yakınlarını topladı, benzinlik çalışanını hastanelik etti

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan kavgada bir servis sürücüsü ve yakınları benzinlik çalışanını hastanelik etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Bilge Kağan Caddesi üzerinde bulunan bir benzinlikte meydana gelen olayda, iddiaya göre aracını geri manevra yaptığı esnada müşteriye çarpmak üzereyken uyarılması üzerine müşteriye hakaret eden servis şoförü A.G., benzinlik çalışanı B.G. isimli kadın ve pompa görevlisi A.M.'ye de hakaret etti. Görevli personel tarafından uyarılmasına rağmen hakaret ve tehdit etmeye devam eden servis sürücüsü daha sonra yakınlarını alarak benzinliğe geri geldi ve B.G.'yi darp etmek istedi. Grup, kavgayı ayırmak isteyen pompa görevlisi A.M.'ye saldırırken, pompa görevlisi darp sonucunda hastanelik oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan A.M., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de servis sürücüsü A.G. ve yanındaki şahısları gözaltına aldı. Benzinlik personelleri şahıslardan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavga anı kamerada

Öte yandan meydana gelen kavga ise benzinliğin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - 3.Sayfa
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