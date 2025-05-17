Kayseri'de Sahte Sosyal Medya Hesaplarıyla Dolandırıcılık Operasyonu

Kayseri'de Sahte Sosyal Medya Hesaplarıyla Dolandırıcılık Operasyonu
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda, zararlı yazılım kullanarak sahte sosyal medya hesaplarından ürün ilanları vererek 156 kişiyi dolandıran 11 şüpheli yakalandı. Ekipler, toplamda 3.5 milyon TL zarara neden olan dolandırıcılara karşı yoğun bir çalışma başlattı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zararlı yazılım kullanmak suretiyle sahte sosyal medya hesaplarından ürün ilanları vererek 156 kişiyi 3.5 milyon TL zarara uğratan 11 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte zararlı yazılım kullanmak suretiyle sahte sosyal medya hesaplarından ürün ilanları vererek 156 kişiyi 3 milyon 543 bin 718 TL zarara uğratan şüpheli şahısların yakalanmasına çalışma başlattı. Eş zamanlı olarak operasyonlar düzenleyen ekipler, sahte sosyal medya hesaplarından sahte ürün ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen; B.C.Ö. (21), M.T. (33), M.U. (24), sahte internet sitesi oluşturup sahte ilanlar temin eden; R.T. (25), E.S. (31), üçüncü şahıslara ait banka ve GSM hatlarını dolandırıcılık suçunda paravan olarak kullanılmak üzere temin eden; B.G. (20), Y.C. (20), İ.K. (23), P.A.D. (20), M.E.P. (20) ile sahte sitelerin alt yapısını oluşturan E.Y.'yi (20) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan B.C.Ö., B.G., Y.C., İ.K: , P.A.D. ve R.T. tutuklanırken, E.S., M.E.P., M.T., M.U. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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