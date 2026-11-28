Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs önce husumetlisini kalbinden vurarak ağır yaraladı. Şahıs daha sonra başına ateş ederek, intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Berat Ç,Ç. (22) ve F.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Berat Çağlayan Çelik yanında bulunan tabancayla F.Ö.'nün kalbine ateş ederek, ağır yaraladı. Berat Ç.Ç daha sonra aynı tabancayla başına ateş ederek, intihar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalede Berat Ç.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kalbinden vurularak, ağır yaralanan F.Ö. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Berat Ç.Ç'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı