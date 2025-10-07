Haberler

Kayseri'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nce silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde; Ö.Ç. V.Ç. ve U.T. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 150 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
