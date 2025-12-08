Haberler

Kayseri'de 3 polis aracına çarparak kaçan şüpheli araç lastiklerine ateş edilerek yakalandı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kaçarken 3 polis aracına çarparak zarar verdi. Ekiplerin lastiklere ateş açması sonucu durdurulan araçta iki kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kaçarken 3 polis aracına çarparak zarar veren şüpheli araç, ekiplerin lastiklerine ateş açması sonucu durdurularak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Ray Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri İ.S.T. idaresindeki 38 SA 020 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlarken, polis ekipleri de peşlerine düştü. Kovalama sırasında 3 polis aracına çarpan araç yaklaşık 30 kilometrelik kaçışın ardından Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Abdulhamit Han Bulvarı üzerinde sıkıştırıldı. Polis ekipleri aracın lastiklerine ateş ederken, durdurulan aracın şoförü ile yanındaki Y.C.K. gözaltına alındı. Yapılan incelemede araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ve yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Araç da ekiplerin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

