Polis beylik tabancasıyla intihar etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen polis memuru, beylik tabancası ile intihar etti. Ekiplerin ağır yaralı olarak bulduğu polis, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.U., girdiği bunalım sonucu Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan oturduğu binanın önünde beylik tabancası ile intihar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Ağır yaralanan O.U., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen O.U., Nevşehir'e bağlı Kozaklı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.