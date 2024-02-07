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Kayseri'de Polis Aracına Çarpan ve Pastaneyi Kurşunlayan Şahıslar Yakalandı

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Kayseri'de uygulama noktasındaki polis aracına çarpan ve bir pastaneyi kurşunlayan şahıslar, polis ekipleri tarafından Tomarza ilçesinde yakalandı. 5 şahıstan 4'ü tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

Kayseri'de önce uygulama noktasındaki polis aracına çarpan ve daha sonra bir pastaneyi kurşunlayan şahıslar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Tomarza ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen 5 şahıstan 4'ü tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi Osmanlı Sokağı bölgesinde yapılan trafik kontrol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan bir araç, uygulama noktasında bulunan polis aracına çarparak kaçtı. Aynı gün içerisinde Melikgazi ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan Divan Pastanesi'nin de kurşunlanması üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda her iki olayı da B.Ö., H.T., İ.E.B, M.A. ve E.T.'nin aynı aracı kullanarak gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda olayları gerçekleştiren şahıslar Tomarza ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

5 şahıstan 4'ü tutuklandı

Öte yandan, şahıslardan İ.E.B, M.A., E.T. ve B.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.T. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tomarza Kayseri Talas Tutuklama Güvenlik Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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