Kayseri'de Parkta Darp Edilen Şahıs Bıçaklandı

Kayseri'de Parkta Darp Edilen Şahıs Bıçaklandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki İğde Parkı'nda, ses çıkardıkları gerekçesiyle uyarılan bir grup, H.B.Y. isimli şahsı önce darp edip ardından bıçakladı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta oturan şahıs, iddiaya göre çok ses çıkardıkları için uyardığı 6 kişilik grup tarafından ilk önce darp edildi daha sonra bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi 30 Ağustos Bulvarı İğde Parkı'nda meydana gelen olayda; H.B.Y. ile 6 kişilik bir grup arasında iddiaya göre ses çıkardıkları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B.Y., 6 kişilik grup tarafından ilk olarak darp edilirken, daha sonra bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, olaydan sonra kaçan 6 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
