Kayseri'de Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Kayseri'de Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki plakasız bir otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki plakası otomobil alev alırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle 3542. Sokak'ta meydana gelen olayda; park halindeki plakasız otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, otomobil çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aziz İhsan Aktaş: Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba kaçacaklar mı

Aziz İhsan Aktaş'tan olay çıkış: Onlar kalacak mı yoksa kaçacak mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz

Erdoğan "Sistemler sistemi" diyerek duyurdu! İşte ASELSAN'ın son ürünü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.