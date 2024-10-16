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Kayseri'de Özel Okulda Yemek Yüzünden 30 Öğrenci Hastanelik Oldu

Kayseri'de Özel Okulda Yemek Yüzünden 30 Öğrenci Hastanelik Oldu
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Özel Cihangir Okulları'nda öğrenciler, yedikleri tavuk yemeği sonrası rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Yaklaşık 30 öğrencide karın ağrısı ve kusma şikayetleri görüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan özel bir okulda yaklaşık 30 öğrenci iddiaya göre yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Özel Cihangir Okulları'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre öğlen yemeğinde tavuk yiyen öğrencilerde daha sonrasında karın ağrısı ve kusma şikayeti başladı. Yaklaşık 30 öğrenci, ağrı ve kusma şikayetleri ile kentte bulunan çeşitli hastanelere başvurdu.

Hastaneye başvuran öğrencilerden tedavisi tamamlananlar taburcu edilerek evlerine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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