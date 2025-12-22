Oyun salonunda çıkan kavga kanlı bitti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir oyun salonunda, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki genç ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde bulunan oyun salonunda meydana gelen olayda, H.H.K. (19) ile C.A.A. (23) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.
OYUN SALONUNDAKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine C.A.A. bıçakla H.H.K.'yi ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de H.H.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası kaçan C.A.A. polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.