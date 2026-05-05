Öğrenci yurdunda yangın paniği: Öğrenciler sokağa döküldü

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda iddiaya göre prizden çıkan yangın paniğe neden oldu. Öğrencilerin sokağa döküldüğü yangın büyümeden söndürüldü. Ayrıca yağışlı havada ıslanan öğrencileri çevredeki esnaf işletmesine alarak çay ikram etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Şaban Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu'nun 4'üncü katında iddiaya göre prizdeki arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangın yurtta bulunan bir yatağa da sıçrarken, öğrenciler panikle sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından panik nedeniyle rahatsızlanan öğrencilere olay yerinde müdahale edilirken, yangında yaralanan olmadı. Öte yandan çevredeki esnaf tarafından yağışlı havada dışarda kalan öğrenciler işletmelere alınarak, çay ikram edildi. Yurttaki dumanın tahliye edilmesinin ardından öğrenciler yurtlarına geri döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğrencileri yağışlı havada ıslanmamaları için işletmesine alan Dursun Özdemir, "İşletmemizin karşısında geçen vatandaşlar, yukarda yangın var diye haber verdiler. Çocuklar biraz panik olmuştu. Kendilerine aşağıdan seslendik ve aşağı indirdik. Dışarısı soğuk ve yağmur yağıyor. Çocukları içeriye aldık. Üşümesinler istedik. Çay ikram ediyoruz. Yurt havalandıktan sonra çocukları yeniden yurtlarına alacaklar diye biliyoruz. Çocuklara seslendik, normal olarak yataklarından kalkıp pijamayla çıktılar. Arkadaşlarıyla kıyafetlerini paylaşanlar oldu. Biz de bu nedenle misafir ediyoruz. Kaldı ki diğer esnaf arkadaşlarımızda misafir ediyorlar. Bu bizim insanlık vazifemiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı