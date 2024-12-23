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Kayseri'de Narkotik Operasyonları: 358 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de Narkotik Operasyonları: 358 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonlarda 358 gram uyuşturucu madde ile birlikte 63 kişi yakalanarak yasal işlemler yapıldı. Uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele sürecek.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda 358 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 63 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 15-22 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplamda; 358,04 gram narkotik madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan 24 operasyonda 63 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 11 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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