Kayseri'de Narkotik Operasyonları: 358 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda 358 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 63 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 15-22 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplamda; 358,04 gram narkotik madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan 24 operasyonda 63 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 11 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ