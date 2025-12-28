'Narko-Kapan' operasyonunda çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen 'Narko-Kapan' operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte sahte araç giriş kartları ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 97 ekip ve 265 personelin katıldığı operasyonda adli işlemler başlatıldı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan 'Narko-Kapan' operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 'Emekli Polisler Derneği' adına düzenlenmiş sahte araç giriş kartı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; metruk binalara ve müştemilatlara yönelik tespit edilen adreslere 97 ekip ve 265 personel ile operasyon düzenlendi. Düzenlenen 'Narko-Kapan' operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 139 adet fişek ve 2 adet Emekli Polisler Derneği adına düzenlenmiş sahte araç giriş kartı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gerekli adli işlemler başlatıldı. - KAYSERİ