'Narko-Kapan' operasyonunda çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan 'Narko-Kapan' operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 'Emekli Polisler Derneği' adına düzenlenmiş sahte araç giriş kartı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; metruk binalara ve müştemilatlara yönelik tespit edilen adreslere 97 ekip ve 265 personel ile operasyon düzenlendi. Düzenlenen 'Narko-Kapan' operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 139 adet fişek ve 2 adet Emekli Polisler Derneği adına düzenlenmiş sahte araç giriş kartı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gerekli adli işlemler başlatıldı. - KAYSERİ