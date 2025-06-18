Kayseri'de Narko-Asayiş Uygulaması: 7 Aranan Kişi Yakalandı

Kayseri'de Narko-Asayiş Uygulaması: 7 Aranan Kişi Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Narko-Asayiş uygulamasında, 7 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uygulama kapsamında 1.006 kişi ve 525 araç sorgulandı, toplam 236 bin 851 TL ceza kesildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi ilçesinde yapılan Narko- Asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalanırken, çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 42 ekip ve 134 personel ile ilçeye bağlı Battalgazi mahallesinde Narko-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamada bin 6 kişi ve 525 oto sorgusu yapılırken muhtelif miktarlarda uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu-uyarıcı haplar ele geçirildi. Ayrıca 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından toplam 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 aranan şahıs da polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan uygulamalarda; 25 araç hakkında ilgili trafik kanunu maddeleri gereğince 236 bin 851 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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