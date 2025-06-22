Kayseri'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Kayseri'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Soysallı mahallesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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