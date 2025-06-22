Kayseri'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Soysallı mahallesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ